Je suit jamal idberka jeune célibataire de 25 ans . J'ai un niveau bac option scéance léterature moderne depuis 2008 . Aprés j'ai achevé mes etudes et j'ai obtenue mon permier diplome de technicien instalateur thermique & sanitaire en 2009 J'ai aquis des expérience professionnel dans le secteur hotéliere autant que serveur durant 3ans chez hyatt régency . J'été aussi un agent commerciale et chauffeur en meme temps chez serie car ces ensemble d'expérience m'en permet de dévelepper mon sens de contacte et conséddérer son importance dan la vie je suit dynamique, sérieux respectueux .... Et je donne toujour une grand importance a mon travail ainsi que ā mes supérien



Mes compétences :

chauffeur et coursier et serveur

commercial