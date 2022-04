Je m'appelle Jamal KORCH. Né à Casablanca le 31/12/1960. Poursuivant un parcours d'enseignement et de formation diversifié, j'ai pu acquérir un profil à la fois scientifique et littéraire. Un bac scientifique, j'ai pu avoir un diplôme de Paysagiste. Avec un bac littéraire, j'au pu avoir deux licences, l'une en littérature française, l'autre en Droit public en français. J'ai eu également un diplôme de journaliste. J'ai exercé en tant que fonctionnaire de l'Etat pendant 24 ans. Ensuite, j'ai créé une société d'édition, de publication et de publicité. J'ai lancé un journal intitulé APOSTROPHE. Aujourd'hui, je change de titre et de ligne éditoriale pour s'occuper de tout ce qui est innovation. Son titre est INNOVANT.

Pour moi,je n'ai aucun problème pour atteindre mes objectifs.Seuls compte la volonté,la persévérance et le travail intelligible. Et je fais très attention aux négativistes destructeurs qui donnent des mauvais conseils.



Mes compétences :

Création

Journalisme

Motivation