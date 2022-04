Jamal LAHMAINI

Madame, Monsieur





Etant actuellement en recherche d'emploi, je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste convenable à mon profil de technicien en réparation des engin a moteur option automobile





En effet, Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences techniques et managériales solides. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans les missions que vous voudrez bien me confier.





Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.





Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.





Cordialement.



Mes compétences :

Réparation des engins à moteur

Service pièce et rapide

Magasiner