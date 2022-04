Jamal LIKRAM



RESPONSABLE QHSE QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Né le : 09 / 05 / 1971 Maroc





Email : jlikram@gmail.com

DIPLOMES



2009 Master en Management de la Qualité, Sécurité et Environnement à la FSTS (Faculté des sciences et Techniques de Settat)

1995 Diplôme Universitaire de Technologie D.U.T En Génie électrique option électronique et informatique industriel à l’école supérieure de technologie d’OUJDA.

1992 Baccalauréat Technique option Electronique au Lycée Technique Errazi d’El-Jadida



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE( 16 ans )



¤ RESPONSBLE HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMNT A SMM SOCODAM DAVUM DEPUIS MAI 2010

o Sensibiliser les employés sur les consignes et les règles de l’hygiène et la sécurité au travail.

o Assurer le respect du port des équipements de protections individuelles

o Suivi de indicateurs et tableaux de bord hygiène et sécurité (meilleur performance diminution du taux des accidents à moins de 75% dans le domaine de la métallurgie, la pose des armatures et le BTP .

o Mise en œuvre des actions correctives et préventives pour éliminer les risques au travail.



2009-2010 RESPONSABLE DEPARTEMENT TECHNIQUE ET QUALITE A ALTAIR SECURITE MAROC :

o Etude et installation des systèmes de sécurité électronique,Vidéo surveillance,Détection d’incendie,

Contrôle d’accès et contrôle d’intrusion.

o Suivi de l’avancement des chantiers et définition des besoins en termes d’approvisionnement et du matériel.

o Assurance du bon contact avec les clients pour répondre à tout besoin ou réclamation.

o Gestion de l’équipe technique et formation des techniciens (25 personnes).

o Suivi et amélioration du tableau de bord du département technique (Qualité-délai d’exécution et cout).

o Assurer la formation sur le respect des normes et des exigences Qualité, Sécurité et Environnement

o Mise en place des outils de suivi de la Qualité, Sécurité et Environnement.

o Maîtrise de la mise en œuvre des Systèmes de la Management de la Qualité, sécurité et environnement

o Maîtrise Documentaire des Normes ISO 9001 – ISO14001 -OHSAS 18001 et EN9100.



¤ RESPONSABLE QUALITE ET SECURITE 2002-2009 A ST MICROELECTRONICS (7 ans) :

o Maîtrise de la mise en œuvre des Systèmes du Management de la Qualité, sécurité et environnement

o Maîtrise de l’étude d’impact Environnementale et l’élimination des effets des impacts significatifs

o Maîtrise d’évaluation des risques et de la mise en œuvre du système Hygiène et Sécurité au travail.

o Maîtrise Documentaire suivant les normes ISO 9001 – 14001 -OHSAS 18001 ET EN9100

o Assurance de la fiabilité de la production par la mesure, l’analyse et l'amélioration des indicateurs de la qualité

o Traitement des réclamations clients et élaboration des plans d’action correctifs ou préventifs

o Définition des procédures et des instructions de travail en assurant la formation des opérateurs et des techniciens.

o Assurer la formation sur le respect des normes et des exigences Qualité, Sécurité et Environnement

o Mise en place des outils de suivi de la Qualité, Sécurité et Environnement.

o Préparation et support des audits internes et externes (Audit interne, Audit Clients, Rectifications ...).



¤ 6 ANS D'EXPERIENCE AU SERVICE DE LA MAINTENANCE 1996-2002 A ST-MICROELECTRONICS:

o Maintenance préventive et curative des machines de l’assemblage des composants électroniques.

o Assurer l’interfaçage avec les sous-traitants et les fournisseurs (cahier de charge, devis, délais de livraison..).