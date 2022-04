Jamal MEFERAK

Tout au long de ces 2 décennies j’ai capitalisé une solide expérience dans le domaine de la maintenance de procédés fortement automatisés qui nécessitent des compétences pluridisciplinaires. Autodidacte j’ai appris à synthétiser l’essentiel de l’utile, je dirai que dans la maintenance il ne faut pas chercher le sommet de la performance qui coût plus qu’il ne rapporte mais optimiser les performances avant la limite...Mais sans compromis sur la sûreté des équipements et la sécurité des travailleurs !



Automaticien & électrotechnicien de formation.



- Connaissances de base en automatisme, électrotechnique, variation de vitesse, instrumentation, régulation, systèmes de mesures, mécanique, pneumatique, hydraulique



- Bonne Connaissances des phénomènes électromagnétiques et pollutions des installations électriques spécifique à l'industrie (Foudre, CEM, courants harmoniques, électrostatiques..)



- Forte capacité d’analyse

- Méthodique dans la résolution de problèmes

- Management et gestion des situations d’urgence sur des défaillances matériels critiques, incidents techniques,



- Mon travail implique nécessairement d'être pragmatique, autonome, sérieux, rigoureux, et beaucoup d'habileté technique,



Ces dix dernières années, parallèlement à mon activité de salarié en tant que praticien permanent dans mon emploi de chargé de travaux et référant ATEX, j’ai développé des compétences dans le domaine de la maintenance des installations en présence d’atmosphères explosives ATEX. L’élaboration de procédures de contrôles et de plans de maintenances spécifiques aux domaines ATEX allié à mon expérience dans la conduite des travaux dans ces environnements mon conduit tout naturellement à dispenser des formations pour toutes les catégories de personnels d’entreprise ; direction, encadrement, opérateurs de production, agents de maintenance, mais également pour tous les niveaux de compétences techniques ; installateur, technicien de maintenance, ingénieur travaux neufs, etc..



Par ailleurs, la maîtrise du domaine des ATEX, conjuguée à mon expérience de la maintenance en générale me permet aujourd’hui d’apporter des réponses à presque toutes les problématiques liées à la maintenance dans les environnements ou la présence de sources de DANGER ATEX peuvent entraîner un sinistre à la moindre négligence ! (Négligences qui peuvent êtres dues à l’absence de sensibilisation et de formation adapté, voir au manque de compétence dans la mise en œuvre des modes de protections, au non respect des règles d’installation et d’entretien, etc.)



Compétences spécifiques « ATmosphères EXplosives » :



FORMATEUR ISM-ATEX Électrique & Non-Électrique N-3-2 «Certifié suivant le référentiel de l’INERIS» :



• Habilité à former tous les niveaux, dans le domaine de la mise en œuvre des installations électriques, l'entretien et la maintenance des appareils électriques certifier ATEX.

• Habilité à former tous les niveaux de personnel intervenant sur des appareils non électriques (mécanique, etc.)



Par ailleurs :

- Je réalise des analyses de risques ATEX

- Des études et classements de zones ATEX gaz et poussières.

- Rédaction de DRPCE « Document Relatif à la Protection Contre les Explosions »

- Réalisation d’adéquation de matériels en zone ATEX

- Etablissement de cahiers des charges pour les mises en conformités, l’installation, l’entretien, la maintenance, les achats de biens et d’équipements destinés aux zones ATEX

- Les plans de maintenances spécifiques aux zones ATEX.



Je serais heureux d’échanger des expériences avec toutes personnes intéressées sur n’importe quels sujets cités ou sur tout autre domaine technique ci rapportant.



Bien cordialement



Mes compétences :

Audit

Sureté de fonctionnement

Disponibilité

Management