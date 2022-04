Jamal MIMOUNI

Titulaire du Diplôme de comptabilité et de gestion (technicien comptable d entreprise ISTA ANNÉE 2000-2002), je me suis forgé une expérience professionnelle solide au cours de ces 5 dernières années en exerçant ma fonction de contrôler Food and Beverage A L HOTEL PICK ALBATROS AGADIR. J'ai ainsi pu développer mes aptitudes opérationnelles en effectuant, notamment, des opérations comptables,comptabilité analytique



je suis en charge de gérer l'analyse des flux des différents services et de veiller à optimiser au mieux les ressources et les coûts en utilisent les méthodes suivants ( coûts complets ou sections analytiques par activité utilise souvent dans le domaine hôtellerie ,l imputation rationnelle des charges fixes,coûts variables,direct costing,coûts marginaux,coûts préétablis et budgets,et la méthode ABC pour l évaluation des stocks



Souhaitant à présent donner un nouvel essor à ma carrière, je souhaite rejoindre une équipe dynamique et m'investir dans de nouveaux projets. Opérationnelle de suite, un entretien préalable me donnerait l'occasion de vous exposer en détail mes motivations et expériences.





Mes compétences :

Informatique