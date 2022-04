Jamal MOUHAMOU

Manageur expérimenté, commercial de tempérament, très proche de ses collaborateurs, gestionnaire par goût, le développement commercial et la gestion humaine d'une entreprise restent, pour moi, un challenge permanent.



La commercialisation de produits informatique et Telecom m'ont permis de mieux appréhender les problèmes liés à leur exploitation (gestion et rotation des stocks, merchandising, saisonnalité, concurrence).



Mes compétences :

Management commercial

Merchandising

Nouvelles technologies

Vente B2B

Techniques de vente