Jamal NADDAM

NADDAM Jamal, âgé de 26 ans, avec une expérience de 2 ans en Cobol.



Ma carrière professionnelle a débuté au sein de CGI Group comme stagiaire, au sein du projet Crédit Agricole Leasing And Factoring en Mars 2015.



Depuis, j'ai pu gagné en compétences et en confiance ce qui s'est traduit par de plus en plus de responsabilités jusqu'à être nommé responsable d'applications.



Spécialisé dans la technologie Cobol sous AS400, mon ambition et envie de se démarquer mettent nourrissent de plus en plus mon esprit d'initiative, ma capacité d'adaptation et mon sens de partage, à l’instar de mes qualités humaines et de mon sens d’analyse.



Mes compétences :

Java

IBM AS400 Hardware

DB2

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Java 2 Enterprise Edition

HTML

Cascading Style Sheets

COBOL

CL

CBL

PHP5

SQL

Linux

Streamserve