Présentation de l'école JAH INFORMATIQUE PLUS :



JAH INFORMATIQUE PLUS est une école de formation professionnelle privée spécialisée dans les sciences et les techniques informatiques, administratives et commerciales agrée par l'Etat autorisée par le ministère de la formation professionnelle sous le Numéro 2/02/5/2/08 du 29/08/2008, c'est une école Qualifiée et Accréditée.





Fondé en 2006 par M. jamal NOUITI et Mme amal LOUAJRI.

Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la pédagogie des Adultes et d'Assistance Conseil aux Entreprises.

Parc Informatique au point.

Matériels Didactiques Performants.

Cadre agréable adapté à la formation professionnelle

Répertoire des Compétences Internes enrichi par une équipe dynamique



Objectif de la formation

Dispenser une formation de qualité aux participants motivés par une volonté d'évoluer dans leur carrière professionnelle.

Assurer des formations dans des filières sélectives et répondant aux besoins des entreprises.



Nos Diplômes :

Master Professionnel Européen (FEDE) (2ans)

Licence Professionnelle Européenne (FEDE) (1an)

Technicien Spécialisé en Gestion d’Entreprise (2ans) (Possibilité d'avoir de la Bourse jusqu'au 4000dh)

Technicien en Gestion Informatisée (2ans)

Qualification Opérateur de Saisie (1an)



Nos Formations Qualifiantes :

Certificat en Bureautique ICDL (International Computer Driving Licence) ou MOS (Microsoft Office Specialist)

Formation en Patisserie, Confiserie et Chocolaterie

Khawarizmi Assaghir



Nos formations :

Informatique : Bureautique, Programmation, Maintenance, Infographie, Dessin Assisté par Ordinateur, Réseau & Internet

Gestion : Comptabilité, Marketing, Mangement, Fiscalité, Economie, Audit, Qualité…



Cours Supplémentaires dans toutes les matières : Math, Physique, Science, Comptabilité….



Langues Vivantes : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand…