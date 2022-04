Jamal OUCHNE

Madame, Monsieur



Je cherche un poste de responsable dépôt ou commercial dans le domaine agroalimentaire ou dans un autre domaine d’activité sur Tanger.

Je connais parfaitement les méthodes de gestion des stocks, je maitrisai trois logiciel des gestions commercial (Ciel commercial, sage 100, DJV) et aussi connais Tanger et le Maroc car j’ai habite a Tanger et Agadir.

Et aussi j’ai crée une stratégie de vendre des produit alimentaire sur Tanger

Actuellement je suis sur Tanger.





Mes compétences :

Commercial

Gestion de stock

Comptabilité