Jamal QADAOUI

Personne dynamique, ponctuelle, impliqué et très motivé. Actuellement technico commercial dans une société de courtage en assurance santé de particulier et de professionnels, je trouve mon épanouissement dans le fait de se sentir utile au client de tout âge et tout milieu. De plus ma force de persuasion m'a permis de rapidement évoluer au sein de la société et bien sur de pouvoir encore plus exceler dans ce domaine dans lequel je m'y sent très bien. Enfin une bonne résistance à la pression et le dépassement de soi est la clé de la REUSSITE.



Mes compétences :

Commercial