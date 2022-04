Jamal SAIDI

• Mobilisation, coaching et placement (Intervention en réinsertion sociale et professionnelle).

• Prospection des entreprises dans une logique économique et sociale.

• Gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences.

• Conseils techniques aux entreprises (Formation professionnelle, mesures pour l'emploi, contrats de travail, définition et ajustement des profils de postes, pré-recrutement…).

• Etude et identification des filières porteuses d'emploi.

• Animation des clubs emploi (CRE)

• Animation des sessions d’orientation professionnelle (ADVP).

• Conception et gestion de projets (Fonds social européen (FSE), Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)...)



AUTRES :

• Conception et pilotage stratégique d'un projet social et culturel global (Traduire des orientations politiques en projets opérationnels, mise en œuvre des projets visant à une meilleure intégration et au resserrement des liens sociaux sur le territoire...)