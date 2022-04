Jamal SKITI

Professionnel, dynamique, motivé et axé sur les résultats avec une expérience nationale et internationale dans le domaine de la gestion de projet IT, la vérification et la conformité aux normes et réglementations, la sécurité et la gestion des risques IT. Certifié CISA, CISSP, CSSP, CGEIT, CRISC,ACDA, PMP, ITIL V2/V3, ISO 27001 LI/LA et ISO 22301 LI.

Titulaire d'une maîtrise en informatique et d'un MBA à l'Université de Sherbrooke avec une bonne expérience opérationnelle en tant que Directeur des systèmes d'information dans une multinationale et prestataire de services.



Expert en analyse des données ACL Analytics et ACL GRC, certifié ACDA (ACL Certified Data Analytics) et formateur certifié : ACL Certified Trainer



Ex-Chargé de cours à l‘université de Sherbrooke -2ème cycle en Gouvernance, Audit et sécurité TI - cours Protection des actifs informationnels.



Mes domaines de compétences :

• Gouvernance des TI

• Gestion de projet TI

• Gestion des risques des systèmes d’information et de la

sécurité des ressources informationnelles

• Contrôles généraux et applicatifs et fiabilité des TI

• Mise en œuvre d’un système de management de la sécurité ISO 27001

• Mise en œuvre d’un système de management de la continuité d'activité ISO 22301

• Audit et vérification des TI

• Conformité aux normes, Lois et règlements



Implantation des référentiels et des meilleures pratiques (CobiT, ITIL, ISO27001 et 2, ISO22301, PMBOOK, EBIOS,…)



Mes compétences :

ISO 27001

Formation

CISA

PMP

ITIL

Conseil

MBA

Management

Accompagnement

CRISC

CGEIT

ACL (ACDA)

CCSP

CISSP

Business Continuity Management > Business Continui

Project Management

Process Reengineering

Balanced Scorecard

Continuous Improvement

Gap Analysis

ICT

ISO 27001 Standard

HP-UX

IBM WebSphere Application Server

VMware vSphere

Oracle

CA Unicenter

Informix

Microsoft SQL Server

Oracle 10G

Oracle 9i

Symantec NetBackup

IBM WebSphere

RPG

COBOL

Data Centre

IBM AS400 Hardware

UNIX

DB2

Merise Methodology

Reduced Instruction Set Computer (RISC)

IBM Hardware

Agent

Cisco Switches/Routers

Active Directory

Router

BlackBerry

Firewalls

Serveur Domino Doc

WSphere

Domain Name Server Protocol

LDAP

Agile Methodology

Apache WEB Server

CA-IDMS

CICS/ESA

COBIT

IBM Hardware > IBM iSeries

ITSM

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Java 2 Enterprise Edition

Linux

Lotus Notes/Domino

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Microsoft Internet Information Server

MySQL

Novell SUSE

Personal Home Page

Réseau IP

Scrum Methodology

Secure Socket Layer

T