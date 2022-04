Jamal TAHOUR

Jeune diplômé dans le domaine des sciences et techniques pour l’ingénieur. Domaines de l’électronique, l’électrotechnique, l’informatique et réseaux industriels, Programmation C/C++, Python, Visual C, Java, Php, Html, LabView, Matlab. Très bonne capacité d’adaptation, capable de travailler de manière autonome et/ou en équipe. Je suis à la recherche d'un poste d’ingénieur alliant la réalisation de composants microélectroniques (Hardware : VHDL, Verilog, Spice, Eldo etc.) et la programmation informatique (Software : Python, Ruby, C/C++ etc.).



