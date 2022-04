Jamal Tazi, Professeur de génomique fonctionnelle à l’université de Montpellier, Membre Senior IUF, est cofondateur de l’entreprise Splicos dont il a établi le partenariat avec les institutions publiques sous la forme d’un du laboratoire cooperatif Splicos Therapeutics.

Jamal Tazi dirige, depuis une vingtaine d’années, l’équipe « Métabolisme des ARN messagers chez les métazoaires » au sein de l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier (CNRS-Université). Ses travaux se sont focalisés sur l’épissage alternatif, responsable de la diversité protéique des organismes supérieurs ainsi que sur la dégradation sélective de certains ARNs messagers, génératrice d’un ajustement très fin du niveau et de la chronologie de l’expression de gènes. Ses études sur l’épissage ont permis de caractériser la structure et la fonction de régulateurs de l’épissage alternatif appartenant à la famille des protéines SR riches en résidus sérine et arginine. Plus récemment, J. Tazi s’est attaché à explorer les dérégulations de l’épissage alternatif en relation avec de nombreuses pathologies (maladies infectieuses, cancers, maladies génétiques) afin de proposer des cibles originales pour le développement de nouvelles molécules chimiques à visée thérapeutique. Son équipe a ainsi identifié et breveté des molécules ciblant sélectivement les protéines SR et dont plusieurs ont démontré un potentiel thérapeutique dans diverses pathologies. SPLICOS une société établie à Montpellier, prend aujourd’hui en charge la recherche et le développement de ces produits pour créer des leads thérapeutiques notamment dans les domaines de la virologie, du cancer, des maladies génétiques, du vieillissement pathologique, de sélectionner parmi eux les meilleurs candidats médicaments et de les amener au stade du développement clinique.