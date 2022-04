Jamal ZEDJI

En qualité de Censeur au Lycée à Rabat, j'intervenais dans les fonctions administratives et pédagogiques (élaboration du projet d’établissement et des tableaux de services, suivi des programmes, définition et mise en œuvre des stratégies pédagogiques, la bonne application de la réglementation, des instructions et des procédures internes, animation de l’équipe pédagogique). Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de parfaire mes acquis.

Disponible depuis le 14 mai 2014, compétitif, possédant une bonne culture pédagogique, d'une éthique sans faille, de nature persuasive et possédant un excellent relationnel, motivé et privilégiant le travail en équipe, désireux enfin de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, je souhaite aujourd'hui pouvoir mettre mes compétences à votre disposition.

Sérieux, dynamique et volontaire, je suis à votre disposition pour envisager avec vous l'opportunité d'une future collaboration.