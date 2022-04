Jamale BEN AHMED

Coach Educateur sportif et Professeur de fitness dans les métiers de la Forme depuis 15 ans. Adepte des salles de remise en forme, je suis quotidiennement en contact avec un public aux profils et âges variés. Mon expérience professionnelle, personnelle ainsi que mes compétences et mes connaissances dans le domaine de la Forme me permettent de vous fournir des prestations de qualité. Quel que soit votre profil, je saurai mettre à contribution toutes mes capacités dans l'unique but de vous SATISFAIRE.



Mes compétences :

Hilo, LIA, Step

Fitness : Zumba, Freedance : Salsa Afro Hip hop...

Renforcement Musculaire : Bodysculpt, TAF, Stretch

Coaching sportif personnalisé