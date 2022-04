Jamel AIT YOUCEF

En fait, je ne détiens aucun savoir particulier, et je ne suis spécialiste en rien…

Et pourtant, je suis graphiste et designer de formation, mais publicitaire par ma trajectoire professionnelle.



J’étais un sale garnement condamné à tenir compagnie au radiateur en fonte au fond de la classe! j’ai toujours aimé la “récréation”, je préférais même faire l'école buissonnière et jouer aux billes dans le caniveau comme si J’étais sous l’objectif de Doisneau.



À l’étude, j’ai toujours préféré rêvasser et dessiner dans les marges toujours trop étroites de mes cahiers. J'ai toujours aimé trouver des idées, et remettre en question ce qui était autour de moi.



Aujourd'hui je revendique une chose plus que toute autre : la création et le besoin de séduire et de convaincre. Le paradoxe, le rebelle des salles d’étude, celui qui rêvait et se faisait renvoyer des lycées, est-ce pour prendre une revanche sur le passé ou tout simplement ce même besoin de convaincre ? parce que j’ai eu, à manager des équipes créatives, à surprendre et séduire des clients, le rêve de l’adolescent rebelle est devenu une machine à piétiner les idées reçues et les certitudes toutes faites.



Graphiste, Directeur artistique puis directeur technique en maison d’édition je connais toutes les procédures de notre profession. Je suis un homme d’idées et de concept. Et cela dans la typo, le logo & l’image de marque, le packaging et la promotion, la mise en page, l'édition & la presse.



Mes compétences :

Chef de Projet

Directeur Artistique

Graphisme