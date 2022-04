Jamel AKKOU

Mon sens de l’organisation, acquis suite à dix années en bureau d’études dans le milieu automobile associé à la maitrise des outils de développement de projet tel que l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Criticités), les chaines de cotes, le suivi de planning, les différents reporting et le logiciel de CAO CATIA V4 et V5 seront je l’espère des qualités décisives à vos yeux. J’ai eu l’occasion durant cette période de développées mon aptitude à travailler en équipe, tenir un planning de développement en respectant les coûts et les délais, mais aussi à gérer la pression et piloter les fournisseurs et Co-développeurs dans un contexte international.



Mes compétences :

CATIA

CAO

AUTOMOBILE

CFAO

PROJETEUR

DESSINATEUR