Jamel AMZIL

Une expérience de plusieurs années dans différentes entreprises m'a permis de maitriser mon savoir faire en tant que préparateur de commandes.



Je maitrise les techniques et les postures de préparation de commande et de manutention, ayant occupé diverses fonctions allant de de la préparation de commandes au chargement et déchargement des marchandises.



De fait, réactif, je suis capable d’être rapidement opérationnel.



Toutefois, aujourd'hui, j'aspire à donner une nouvelle dimension à ma vie professionnelle, c'est pourquoi je souhaite reprendre le métier de chauffeur livreur.



Lors de ma dernière expérience en tant que chauffeur livreur à un niveau national, j'ai appris à avoir une meilleure gestion de mon temps et des itinéraires en vue d’optimiser au maximiser les livraisons.



Disponible immédiatement et motivé, je vous invite à me contacter pour échanger sur mon parcours et vos attentes.





Mes compétences :

Concorde