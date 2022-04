Jamel BECHR

Je suis Bechr Jamel, Ingénieur Géologue Géotechnicien. Je travaille à ISL Ingénierie (France).

11 ans de contrôle et supervision des travaux de construction des barrages. Chargé des travaux de terrassement,d'injection, d’excavation des galeries et de laboratoire ainsi que la supervision et le contrôle des campagnes de reconnaissance géologique et géotechnique .



Mes compétences :

Contrôle qualité

Supervision des travaux

Étude de marché

Etude technique

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Autocad

Auscultation

Laboratoire d'analyse Géotechnique

Géotechnique

Terrassement routier et barrage

Injection et consolidation des fondations