Jamel BEN YAHIA

Géotechnicien bénéficie d'une expérience professionnelle (20 ans de travail dans des grands projets) embrassant les divers aspects du métier :haute connaissance en géotechnique routière et en matériaux de construction, familiarisé avec les outils et les méthodologies des essais de laboratoire , investigations in situ et inspection, interprétation des résultats, rédaction des rapports, encadrement des équipes, .



1-Mes compétences : [Assure l'organisation et le bon fonctionnement d'un laboratoire]

-Prépare et organise les programmes d'essai laboratoire

-Forme et manage les ouvriers, les opérateurs et les techniciens laboratoire

-Rédige les rapports géotechniques et les rapports d'activité mensuels

-Vérifie et interprète les programmes d'essai

-Rédige les rapports d'essai

-Gère la maintenance du matériel de laboratoire (inventaire, préconisation, nouveaux achats; étalonnage auprès des divers organismes agréés)

-Assure le contrôle interne du laboratoire

-S'assure de la bonne prise des échantillons

- Maîtrise les normes (tunisiennes, françaises AFNOR, américaines AASHTO et ASTM)

-Maîtrise technique de tous les essais de laboratoire (fondation, terrassement, chaussées, béton, bitume, ciment)

-Connaissance des sols (classification GTR)

-Maîtrise les techniques des convenances (béton hydraulique, GRH, GB, BB)

-Maîtrise les techniques des planches d'essai (remblai, GCNT, GRH, GB, BB)

-Maîtrise du PAQ de chantier

-Maîtrise les techniques de communication et de rédaction :

Savoir rédiger un rapport / procédures

Savoir monter et présenter un dossier

Savoir transmettre des informations

Maîtrise informatique : Excel, Word, Internet et AUTO CAD

2-Aptitudes et comportements :

-Grande capacité d'organisation

-Rigueur

-Capacité à motiver une équipe et à créer une dynamique

-Pédagogue

-Capacité de synthèse

-Capacité d'observation