Jamel BOUNOUARA

Je dispose d’une expérience de plus de 10 chez un acteur majeur dans le secteure la relation client (centre d appel). j ai évolué rapidement du poste d'administrateur réseau pour y finir responsable des systèmes d Information.

Je dispose d’une très bonne connaissance de l ensemble des problématiques liées à ce secteur qu elles soient RH (gestion des ressources pour un centre d appel), infra (maîtrise des besoins techniques liés au centres d appels) mais aussi métier (connaissance des outils et problématiques liées au recueil et à la restitution de données).





Mes compétences :

Windows server

Audit

Planification Opérationnelle

Gestion de projet

Management

Administrateur réseaux

Administration système

Cisco CCNA

Gestion du stress

Gestion des risques

Achats

Novell 6.5

Chef de projet