Jamel BOURFOUNE

J’ai un métier passionnant d’accompagner les personnes dans la gestion de leur patrimoine. Cela passe par une bonne connaissance des clients.A l’écoute de leur attentes,de leur objectifs,de leurs projets, je conseil les clients sur plusieurs domaines (Civils,fiscaux,dans la diversification de leur patrimoine financier et immobilier/dans l’étude sur le domaine de la prévoyance/des donations, des transmissions,des succession).



Mes compétences :

Régimes matrimoniaux

Droit de l’immobilier

Immobilier collectif

Donations et successions

Fiscalités des particuliers et des entreprises

Régime de retraite

Assurance vie

Marchés financier et placements collectif

Transmission d’entreprise

Capital investissement

Droits des entreprises