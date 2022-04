Jamel BOUZENNOUNT

MES COMPETENCES:



COMMERCIALES:



Prospection terrain et téléphonique,

 Ciblage d’une zone de chalandise de 200 Kms autour de Troyes,

 Négociation avec des clients particuliers et professionnels,

 Réalisation de bilans personnalisés des besoins et attentes clients,

 Vente de solutions bancaires (Epargne, Défiscalisation, Retraite, Prévoyance, Services, Crédits Consommations, Immobiliers), PREDICA, GAN, GROUPAMA

 Commercialisation de produits d’assurance vie, multirisques habitations, automobiles, mutuelles, PACIFICA, AXA.

 Propositions commerciales pour la fabrication de palettes, de la confection de siéges et autres articles textiles, la mise à disposition de personnel en entreprise, le reconditionnement.

 Fidélisation du portefeuille de 500 à 600 clients,

 Réalisation d’outils de marketing direct,

 Constitution d’une veille du secteur avec remonté à la hiérarchie,

 Participation active à des foires et salons



ADMINISTRATIVES :



 Montages de dossiers de crédits Immobiliers et consommations,

 Constitution de documents en vue d’une présentation à un comité décisionnaire,

 Triage et classement des documents clients,

 Relance de pièces complémentaires,

 Gestion et suivi des commandes.



INFORMATIQUES :



 Maîtrise d’Internet Explorer et Lotus Notes.

 Bonne connaissance d’Excel, Word, PowerPoint, Windows



COMPTABLES :





 Connaissance des fiches de paie notamment à travers les heures supplémentaires défiscalisées.

 Tenue d’un livre comptable et calcul des prélèvements sociaux afin de réaliser une fiche de paie.

 Encaissement et suivi des quittances.



LANGUES :





 Notions en Anglais et Espagnol



