Jamel CHEGHANNOU

Je suis développeur, en JAVA et PHP (Symfony 3). Confucius a dit :"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler." J'ai décidé de suivre son conseil.

Ma passion pour le développement me vient du plaisir qu'il m'apporte lorsque je finalise un beau code, efficient et qui répond à toutes les attentes des utilisateurs.

Je recherche actuellement un emploi de développeur PHP et/ou JAVA.

Adaptable, je sais actualiser mes compétences pour optimiser mon code afin de réaliser un projet de développement qui répond à toutes les spécifications exigées.

Dévoué à mon entreprise, je mets toujours toutes mes compétences et toute mon énergie au service de la performance de la société qui m'emploie.



Mes compétences :

Project Management

MySQL

Java

JavaScript

WordPress

Bootstrap

Apache WEB Server

Cascading Style Sheets

Content Management System

Data Access Object

Design Patterns

Eclipse IDE

Git

GitHub

Linux

MVC

Merise Methodology

Microsoft Visio

Microsoft Windows

Python Programming

Search Engine Optimisation

Symfony

UML/OMT

Ubuntu

WampServer