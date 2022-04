Bonjour,



Je suis ingénieur de formation en électronique et informatique industrielle.



Fort d'une expérience professionnelle de 13 années, mes principaux domaines de compétences sont les suivants :

* AMOA et MOE EDI (1 années d'expérience professionnelle)

* AMOA SI (6 années d'expérience professionnelle)

* MOE SI (5 années d'expérience professionnelle)

* Test SI (1.5 années d'expérience professionnelle)



Je souhaite aujourd'hui continuer à proposer mes compétences d'AMOA en systèmes d'informations sur des domaines tels que ceux de la Dématérialisation Fiscale de Documents, Banque, Assurance, Énergie, Transports, Télécoms, Distribution, Industrie en tant qu'indépendant.



Je suis actuellement disponible et à l'écoute du marché sur la région Ile de France.



Cordialement,



M. Jamel-Eddine ZAITER



Mes compétences :

Gestion de projet

Electronique

UNIX

XML

UML/OMT

Sun Solaris

Scrum Methodology

Remedy

Nortel

Nokia

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft DOS

Microsoft Access

Mercury Interactive WinRunner

Clarify

BSS (Business Support Systems)

4G Networks

3G Networks

2G Networks

Linux

Management