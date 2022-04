Jamel GHOBNI

Directeur Général de Guilbert & Associés SAS depuis l'évolution de la structure en 2009, je reste également consultant au prés des dirigeants. Par notre action, nous accompagnons les PME de Nord-Pas-de-Calais dans le développement de leur activité. Mes champs de compétences sont le conseil en management, en stratégie et en actions commerciales.



Avant d'arriver au poste que j'occupe actuellement, j'eus moi même un parcours de dirigeant de PME. Et c'est aujourd'hui, fort de cette connaissance des problématiques spécifiques aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, que Xavier Guilbert et moi même agissons au coeur de l'entreprise.



Réputé pour notre professionnalisme, notre écoute et notre proximité avec le client, nos conseils sont portés vers le dirigeant et ont pour vocation de lui permettre d'avoir une parfaite visibilité de sa stratégie et des actions attenantes.



Nous sommes bien entendu présents lors de la phase d'action, nos conseils se voulant très concrets et opérationnels.



Mes compétences :

Actions commerciales

Commercial

Commerciale

Commerciales

Conseil

Conseil en recrutement

Développement commercial

Formations professionnelles

Management

Organisation

PME

Recherche

Recrutement

Stratégie

Stratégie commerciale

Formation professionnelle