Jamel HIZI

Je suis un diplômé employé en ministère d’éducation comme un technicien de laboratoire depuis quatre ans mais cette fonction ça marche pas avec mes diplômes universitaires et mes compétences scientifiques

donc je cherche toujours à trouver un niveau professionnel compatible avec mes diplômes scientifiques

surtout que j'ai un master spécialisé en biotechnologie appliqué en bio-ressources aquatiques avec un maîtrise en sciences naturelles.

c'est vraie que j'ai l'expérience suffisante pour gérer un laboratoire scientifique mais toujours j'ai une folle envie de s'occuper d'une poste plus adéquate avec mon niveau



Mes compétences :

Maitrise sciences et master en biotechnologie

Participation congrés internationale valorisation

Valorisation environnementale