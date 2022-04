Jamel LABIADH

Rigueur, honnêteté, méthode et organisation sont mes qualités.

Je suis également curieux et actualiser régulièrement mes connaissances.

Le principe de prudence doit régir la manière d'aborder mon travail.

Mes qualités relationnelles seront un atout pour ma progression professionnelle.



J'ai eu mon diplôme de technicien supérieure en technique de métrologie et électronique industrielle en 2009 faculté des sciences sfax

stage projet fin d’étude a amecap sfax



Mes compétences :

Informatique

Step 7

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Instrumentation

Autocad