A l’attention du Responsable du recrutement



Objet : Candidature à un poste de Responsable d’exploitation



Madame, Monsieur,



Ainsi que l’atteste mon CV, mon expérience professionnelle de plus de 20 ans dans les secteurs de l’agroalimentaire et du transport et de la logistique, renforcée par un cursus en comptabilité, m’a amené à développer mes compétences dans un souci constant de me perfectionner pour disposer à ce jour d’un solide savoir-faire dans l’exercice de mon métier.



En tant que responsable d’exploitation, j’ai été amené à gérer une large gamme des problématiques d’entreprise : gestion du stockage de marchandise, de la préparation et de l’envoi des commandes, organisation du travail, prévention en termes d’hygiène et de sécurité pour les salariés, respect des normes HACCP, gestion du personnel et maintenance des locaux ainsi qu'élaborer et effectuer des audits en interne.



Ayant eu de plus à gérer de nombreux conflits sociaux, j’ai une bonne capacité à prévenir et gérer les problématiques sociales de l’entreprise. A la recherche d’un poste de responsable d’exploitation, je vous propose donc de mettre mes compétences à votre service.



Enfin, mon sens de l’écoute, ma réactivité face aux problèmes, ma souplesse alliée à mon exigence quant à la qualité du travail, mon souci d’imprégner le personnel de la culture d’entreprise, sont autant de qualités que je considère comme indispensables à l’exercice de ce métier.



Toutes ces considérations m’amènent donc aujourd’hui à vous proposer ma candidature. Mobile, je suis tout à fait disposer à travailler aussi bien en Ile de France qu’en province.



Disponible immédiatement, souhaitant vous faire part plus amplement de mes compétences et de ma motivation réelle à intégrer votre équipe, c’est avec plaisir que je vous rencontrerai lors d’un entretien fixé à votre convenance.



Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Jamel MAHI



PJ : curriculum vitae