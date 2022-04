Jamel MATOUSSI

Expert en ANALYSE, CONCEPTION & DEVELOPPEMENT et GESTION DES PROJETS (Stock, Achat, Approvisionnement, inventaire, budget, paie, comptabilité, maintenance, Parc Roulant ...), j'ai occupé successivement les fonctions de développeur, analyste, chef d'équipe ainsi que chef de projet.



Parallèlement je me suis orienté dans le domaine décisionnel, gestion des indicateurs de performances KPI, pour attaquer l'environnement des DataWarehouses tout en découvrant la famille des ETL (Genio, DataStage (PX), Informatica, SSIS, Publisher ..) et les outils de Reporting (ReportNet, Cognos, SSRS, BO...).



Lors de mon cursus, j'ai eu affaires à une panoplie des missions de développement et de conception de logiciels au sein des grandes sociétés tunisiennes, privées et étatiques, ayant une très bonne réputation à l'échelle nationale, et dont je cite la BCT, BS, UIB, ONAS, ATS, ANPE, WTC (World Trading Company), ainsi que des sociétés étrangères telles que Louis Vuitton à Paris et le i-BP, La Poste à Nantes, Bnp paribas à Marseille, Attijaribank au Maroc, ARMP au Cameroun et récemment consultant Oracle comme membre d'une équipe PMO en Arabie Saoudite.



Avec une expérience pareille, j'ai pu réaliser un bon profil tant sur le plan technico-fonctionnel que sur le plan de communication, de négociation et de management.



A la recherche de nouveaux défis, j'éprouve une grande motivation à adhérer à votre société,tout en espérant mettre à profit le fruit de mon expérience et de ma compétence professionnelle.



Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme.



Dans cette attente, veuillez agréer l'expression de mes sincères salutations.



Cordialement,



MATOUSSI Jamel



+216 25202945



Mes compétences :

Oracle

PL/SQL

Forms

Reports

Sql

Sql server

DB2

Teradata

Datastage

Informatica

Cognos

Business Object

Business Intelligence

Shell

Ms Project

Word excel PowerPoint visio

Merise

UML

Agile scrum