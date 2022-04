Jamel MERZOUK

CLOSTERA : Nous sommes un cabinet de conseil & réalisation IT spécialiste des solutions cloud & infrastructures.



Nos clients ont besoin accroître leurs performances et promouvoir l’innovation dans un monde compétitif empli de challenges.

Nous répondons à ces attentes et apportons innovation, conseil et services générateurs de valeur auprès de leurs directions métiers et DSI.



Nos domaines d’intervention :

• IT Service excellence & ITSM (ServiceNow)

• Cloud Solutions (Microsoft)

• Agile IT (Devops, Scrum)

• Attractive IT & marketing DSI



« Innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées » Steve Jobs



Mes compétences :

Itsm

Logiciel

Management

Avant-vente software