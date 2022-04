Jamel MEZIANE

Intégration du service R&D du groupe Neopost en 2002.



Mes fonctions au sein de ce département sont:



- En un premier temps de recueillir les besoins spécifiques des postes des pays pour lesquels nous travaillons ainsi que les besoins de leurs clients en matière d'affranchissement de masse.



- En un second temps de définir en coordination avec les différents métiers de Neopost une infrastructure "serveur" dimensionnée pour absorber un nombre important de données liées à la volumétrie de courrier que peuvent potentiellement générer l'ensemble des clients. Suivant les besoins en affranchissement, une large gamme de machines est proposée sur le marché. Ces machines, installées chez le client, sont connectables via LAN ou RTC afin de se recharger en crédit et de remonter simultanément des informations liées aux affranchissements.



- Enfin après étude et spécification, mon rôle est d'assurer le développement du protocole de communication entre machines et serveur.

Environnements de développement: framework .NET/langage C#, programation PL/SQL sous Oracle (9i à 11g).

Outils de tests et validation: tests unitaires avec NUnit/Estimateur de taux de couverture des tests avec NCover/Serveur d'intégration continue avec automatisation des tests (CruiseControl).



Missions : Installation d'infrastructures et formations en Hongrie (Budapest), au Japon (Tokyo) et en Suisse (Berne).



Méthodologies:

- Méthodes agiles: Extreme Programming, Scrum



Compétences techniques:

- Outils de conception logicielle: UML, Merise, Objecteering

- Outils d'archivage de software: PVCS, Tortoise/SVN

- Programmation : VB, C, Visual C++, C#, asp, vbscript, javascript, xml, html, COM-DCOM, JAVA RESTful architecture, SOAP.

- Base de données : Oracle (9i à 11g), SQL Server, PL/SQL, proC, Transact SQL, TOAD, SQLDeveloper



Mes compétences :

C

C#

C++

.net

PL/SQL

Oracle