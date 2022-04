Jamel SAHAL

Tunisien, 28 ans, possède un diplôme de technicien superieur en informatique (BAC+ 2 ans) , option Administrateur de réseaux locaux d'entreprise enrichi d'une expérience de 5 ans.



Capable de répondre aux exigences qu'impliquent le dépannage matériel ou l'installation de systéme, les produits bureautiques et d'applications métiers.



J'ai construit mon expérience de technicien informatique dans une structure tournée vers l'innovation, l'internet et les réseaux ce qui m'a permis de développer une capacité d'adaptation, d'analyse et de résolution de problèmes.



Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant mon profil.



Mes compétences :

Administration