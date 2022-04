Jamel SLIM

Je suis un expert technicien, je me suis intégré au CERT depuis 11 ans.

Je suis titulaire d’une maitrise en sciences physiques et d’une certificat des études supérieures en réseaux informatiques.

J'ai travaillé dans le contrôle technique des matériels informatique et télécommunications ainsi que dans des projets en relation avec les technologies à large bande (Expertise en réseaux ADSL) et la qualité du réseau d’évaluation de service des réseaux cellulaires (GSM, GPRS, EDGE, UMTS et HSPA). Je me suis aussi tutélaire d’une Certificat professionnelle dans La Technologie large bande et les futures tendances.