Jamel THLIBI

Je suis Docteur en Chimie Atmosphérique et Physique de l’Environnement, je possède plus de 23 ans d’expérience dans les domaines de l’environnement et du Changement Climatique où j’ai accédé à des responsabilités au plan international.

De Mai 2010 à la fin de 2013, j’ai assuré la fonction de team Leader ad. d’une équipe (UNOPS) de plus 140 collaborateurs ayant la charge d’assurer l’appui technique et la formation aux bénéficiaires et leurs organisations professionnelles du Projet d’Agriculture Fruitière au Maroc qui a été financé à raison de 380 millions US$ par la Millennium Challenge Corporation (MCC).



Entre 2009 et 2010, j’ai occupé au PNUD/RDC le poste de Coordinateur de la composante ‘Environnement & CC’ du Programme de Lutte Contre la Pauvreté. Dans le cadre du Programme Conjoint UNREDD et FCPF (Banque mondiale), j’ai participé à l’élaboration de la Stratégie Nationale REDD et à l’accompagnement des ONG des communautés forestières et des peuples autochtones pour la la réalisation des projets de conservation et la lutte contre la dégradation des forêts et d’amélioration des conditions de vie des communautés forestières et des peuples autochtones.



En tant que Consultant au PNUD/RDC entre 08/2008 et 05/2009, j’étais chargé de :(i) Coordonner l’intégration de la dimension environnementale et d’adaptation au CC dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSCRP)., (ii) Formuler la composante ‘Environnement & CC’ du Programme de Lutte Contre la Pauvreté, et (iii) Piloter des projets du portefeuille du GEF, tels que : Projet Adaptation et gestion des impacts du CC sur la production agricole et la sécurité alimentaire’, Projet de Réhabilitation des Aires Protégées.



En RDC, avec la Firme Internationale SOFRECO, j’ai assuré entre 2007-2008, la fonction d’Expert Environnement pour le Programme Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation de Reconstruction (PMURR) et de Chef de projet d’Evaluation Environnementale du Programme d’Urgence de Réhabilitation Urbaine et Sociale (PURUS), qui ont été financés par IDA Banque mondiale.



De 2002 à 2009, j’ai contribué à la réalisation des évaluations environnementales pour des Projets, Programmes et Politiques de Développement en Afrique : Tunisie, Algérie, Maroc, R. D. Congo. J’ai aussi assuré plusieurs missions pour le compte des bailleurs multilatéraux et organismes de coopération : BAD, WB, KFW, PNUD, PNUE, GTZ. J’ai élaboré plus d’une quarantaine d’Etudes d’Impact Environnemental et Social et des études de dépollution dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz, du transport et des infrastructures routières. J’ai aussi assuré des missions de consultant auprès de la BAD.



De 1994 à 2002, au sein de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement en Tunisie, J’ai a assuré successivement les fonctions de Chef de Projet de Sauvegarde du Parc National de l’Ichkeul (Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Réserve de la Biosphère, Site Ramsar), de Sous-directeur des Etudes d’Impact et de Directeur de Réalisation des Projets Environnementaux. J’ai conçu, planifier et superviser plusieurs projets relevant du suivi de l’état de l’environnement, de sauvegarde des écosystèmes, du traitement de la pollution de l’air, des rejets hydriques et de gestion des déchets solides ménager et industriels.