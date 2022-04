Jameleddine Ben HENI

Psychologue clinicien, d'orientation comportementale et cognitive, spécialiste de la remédiation, de la prévention et de la rééducation.

Après un double master en Psychologie clinique et psychologie cognitive, et une formation en ABA, Analyse appliquée au comportement, j'ai contracté des stages en accompagnement d'enfants autistes, particulièrement atteints du syndrome Asperger, notamment sur le département de la Nièvre. Au cours de cette expérience, j'ai pu suivre le processus thérapeutique de l'évaluation jusqu'à la mise n place d'un projet d’Accompagnement Individualisé ( PAI).

Outre la maîtrise de l'outil d'évaluation VB MAPP, et Wisc, je suis à même d'administrer les épreuves ADOS2, et Vineland.



Par ailleurs, je reçois traite et accompagne toute sorte de demande familiale, en termes de conflits, de relations paradoxales, de ruptures, de violences, de délinquance, d'addiction et d'alcoolisme.



Sur un volet purement psychotechnique, le cabinet est habilité à passer les tests nécessaires au recouvrement du permis de conduire.