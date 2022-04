Jameleddine BEN KHALIFA

Vétérinaire depuis 1984.

Cabinet privé durant 3ans à Kalaat Andalous

Intégration ministère santé publique/Hygiène du milieu et protection environnement.

Expérience aux États unis d'Amérique durant 2 ans/Dans un cabinet privé.

Délégué médical de produits vétérinaires et humains en 1992 et réintégration de la santé publique;soins de santé de base; dans le domaine de la gestion des programmes nationaux de lutte contre les zoonoses à l'échelle nationale durant 7ans.

Depuis 2000,à la direction régionale de la santé/Ariana:Domaine de l'hygiène et santé de base



Mes compétences :

Animation

Animation d'ateliers

Capacités rédactionnelles

Communication

Coordination

Gestionnaire

Logistique

OMS

Santé