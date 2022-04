James A.I.

Passionné de solutions libre (open source),

En quête perpétuelle de savoir et de formation dans l'administration des systèmes informatiques, la veille technologique et la sécurité.

Intéressé par un environnement d'épanouissement et d'apprentissage constant, qui m'apporte un plus en développement personnel et en savoir-faire technologique.

Cherche à mettre en place un laboratoire personnel pour tester tout ce qui me passe par la tête.

Disposé à partager le fruit de mes recherches, mon expérience et mes passions.



Mes compétences :

Développement web

Administration système

Réseaux informatiques & sécurité

Wi-Fi

TCP/IP

Python Programming

PostgreSQL

Personal Home Page

Nessus

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Lotus 1-2-3

Linux Suse

Linux Red Hat

Linux Debian

Linux

Joomla!

HTML

Cascading Style Sheets

Analyste Programmeur option Maintenance