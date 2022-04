James ABBOTT

Compétences :



- Bilingue anglais - français

- Création, conception, lecture de plans

- Gestion de chantiers courants forts et courants faibles

- Installations industrielles et tertiaires

- Contact client, réunions de chantiers, proposition et validation de solutions techniques

- Câblage informatique, fibre optique, téléphonique, incendie, intrusion, contrôle d'accès

- Utilisation de logiciels bureautique : Word, Excel, Powerpoint, et équivalents open source

- Utilisation de logiciels DAO : Autocad, See electrical, Solidworks

- Habilitations électriques B2v essais, BR, BC, H2v essais, HC



