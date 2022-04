James ABINGER

L'entreprise A-Music représente en exclusivité le marché français pour l’éditeur musical britannique, Audio Network.



A-Music est chargé de fournir le service d'illustration musical aux producteurs audiovisuelles, notamment les producteurs de programmes de télévision, films institutionnels, publicité et les chaines de télévision et radio.



Avant de lancer A-Music en début de 2006, j'ai travailler 20 ans dans la presse internationale, avec responsabilité pour des journaux B2B. J'ai spécialisé dans les secteurs informatique, internet et télécommunications.



Mes compétences :

Publicité

Musique

Jeu vidéo

Internet

Édition