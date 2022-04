James AUGEREAU

Etudiant en Master 2 Droit des affaires, je recherche activement un stage professionnel d'une durée minimale de trois mois au sein d'un service juridique d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise comptable.



Après une formation poussée en droit des sociétés, droit fiscal, droit des instruments de paiement et de crédit, droit des entreprises en difficultés, ainsi que toutes les matières étudiées jusqu'à présent, je pense devenir un atout pour les organisations qui ont besoin d'un accompagnement juridique.



Actif lors du suivi de notre formation, je n'ai pas peur de prendre la parole en public pour donner mon point de vue sur toute sorte de sujets, mais aussi écouter les interlocuteurs. J'ai la capacité de m'intéresser à tous les sujets et matières qui me sont affectés. Ma pratique régulière de l'anglais constitue un avantage capital dans un monde où l'international a un place plus que considérable.



Mon passé de sportif de haut niveau en Triathlon m'a permis d'assimiler les valeurs du sport, notamment le dépassement de soi, la loyauté et le sens du travail d'équipe. Ces forces se sont étendues à mon travail ce qui me semble être essentiel.