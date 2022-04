Je suis électricien du bâtiment mais je suis passé aussi par le secteur tertiaire dans mon experience professionnelle et dans le courant faible . J'ai aussi effectué du tirage de fibre optique en industrie .Ce qui me donne une certaine polyvalence .



Je recherche une entreprise solide avec la possibilité d apprendre et d'évoluer .



Mes compétences :

Electrification de batiments, maisons