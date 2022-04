James BROWN

Un RESPONSABLE DE PRODUIT / PRODUCT MANAGER polyvalent et fructueux avec l'expérience de la livraison ‘Agile’ d'un carnet de produit et l'alignement de la feuille de route stratégique avec les objectifs d'entreprise. Concentré sur une approche basée sur le marché au développement de logiciel, recueillant des preuves du marché pour valider les problèmes à résoudre. Pour moi, ‘product management’ est au sujet de résoudre les problèmes du marché cible en définissant une feuille de route, un carnet de produit priorisé et en travaillant en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires pour fournir cette vision, si ce soit MVP au produit réalisé ou aux nouvelles caractéristiques



Je suis aussi compétent dans la modélisation de processus (UML, BPMN, Visio) en utilisant les CDS ‘cascade’ et ‘iteratif’ (‘waterfall’ et ‘agile/SCRUM’) avec vaste expérience des systèmes de gestion des ordres (OMS) pour le marché primaire des obligations à la gestion de portefeuille et d’investissements, les produits structurés, l’assurance et de courtage privilégié.



Recherche maintenant un rôle stimulant pour apporter une contribution efficace afin de fournir des solutions efficientes.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Business Analysis

Visual Basic for Applications

Agile Development

Marchés financiers

Informatique bancaire

Product Lifecycle Management