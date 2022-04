James CARREIRA

Actuellement en formation CIF au sein de l’IFOCOP de Rungis, je prépare un titre professionnel Gestionnaire de paie. C’est dans ce cadre que je souhaiterais intégrer une entreprise afin de participer au développement de celle-ci, et plus particulièrement de son service Ressources Humaines/Social/Paie.

Fort d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le management commercial au sein d’un cabinet d’architecture, j’ai décidé de me reconvertir dans la fonction de Gestionnaire de paie. Le désir d’accomplissement personnel, l’absence d’opportunités d’évolution au sein de mon entreprise, et la volonté d’un réel changement professionnel m’ont naturellement conduit à entreprendre une reconversion professionnelle.

Pour se faire, j’ai intégré l’IFOCOP de Rungis, et c’est dans ce cadre que je souhaiterais intervenir dans une entreprise, via un stage d’application pratique de 450 heures du 03 Juillet au 30 Octobre 2017. Je souhaiterais intégrer une PME ou un cabinet d'expert-comptable afin de mettre en pratique mes connaissances, mais également apporter mes compétences transversales acquises durant mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Office