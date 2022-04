James CLAIR

204 rue Bonaparte

91000 EVRY

tel:06 15 85 82 49

clair91000@yahoo.fr

permis B (non véhiculé)



MAGASINIER - GESTIONNAIRE DE STOCKS





COMPETENCES_________________________________________________________________



- Tenir à jour les fiches de stock, anticiper les mouvements,

- Définir les règles d’implantation des produits, assurer leur mise en place

-Réceptionner les marchandises et contrôler la conformité de la livraison

-Coordonner, contrôler les opérations logistiques de réception et expédition

- Utiliser les outils de base de la gestion de stock

- Prendre en compte les contraintes de la logistique

- Assurer le respect des règles et obligations de sécurité en entrepôt

- Appliquer les normes de qualité ISO 9000

- Traiter les commandes ou demandes d’approvisionnement ou de livraison

- Préparer l’organisation générale de l’acheminement des produits livrés

- Préparer puis effectuer les inventaires physiques,

- Rapprocher le stock physique du stock théorique, traiter les écarts

-Détecter et gérer les produits détériorés et le matériel défectueux

-Conduire les chariots ( Caces 1-3-5 )



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE_______________________________________________



2000 - 2009 Imprimerie CHESAPEAKE - Lisses (91) - Conditionnements pour médicaments

2006 – 2009 Responsable du laboratoire de colorimétrie

2000 – 2005 Monteur Copiste

1987 - 1999 Monteur Glace – STEP Imprimerie – Evry (91) - Imprimerie feuilles

1980 - 1986 Monteur Copiste - Imprimerie PRADEAUX – Breuillet (91)

1973 – 1979 MAGASINIER – Etablissement DEBONO – Sermaise (91)



FORMATION________ ______________________________________________________



2010 Formation à la logistique et gestion de stocks – CCI - Evry (91)

2010 CACES (1,3, 5) – AFT –IFTIM – Rungis (94)

2006 Formation Colorimétrie – SICPA – Annemasse (74)

1972 CAP de Typographe – Ecole MAGNE – Lisieux (14)

Bureautique Word, Excel, Internet



AUTRES INFORMATIONS ______________________________________________________



Informatique Retouche photos, Numérisation ,Montage vidéo

Loisirs Lecture – Cinéma - Musique - Photos



Mes compétences :

Autonomie

Fiabilité

Réactivité