James DIGEON

Formations :



- Baccalauréat STT au Lycée Val de Seine,

Le Grand-Quevilly (76),

Diplôme obtenu ;



- Formation de Technicien Supérieur de Maintenance et Services en Micro-Informatique au sein de l'organisme de formation CESI,

Mont Saint Aignan (76),

Titre obtenu ;



- Formation de Designer Graphiste par correspondance avec l'école Lignes et Formations,

Paris (75),

Formation suivie.





Expériences :



- Assistant géomètre au Service du Cadastre,

Louviers (27),

Durant les vacances scolaires ;



- Technicien de Maintenance Informatique puis Responsable Technique au sein de l'entreprise Normandie Informatique,

Estouteville Ecalles (76),

Pendant sept ans ;



- Vacataire au sein du service Sécurité Civile de la Préfecture de Seine-Maritime,

Rouen (76),

Pendant 5 semaines ;



- Opérateur de traitement de texte au sein de l'Association Braille Tech,

Le Mesnil-Esnard (76),

Depuis janvier 2012 (contrat en cours).





Principaux atouts :



- Rigueur / méticulosité,

- Assiduité,

- Volonté d'apprendre et d'évoluer,

- Amabilité / sens du contact,

- Responsabilité.



Mes compétences :

Réalisations graphiques