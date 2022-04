Écrivain par passion depuis mon plus jeune âge, j'aspire à faire partager des pensées sur des sujets propres à l'humain : l'amour, la folie ou encore la stupidité humaine. Je tire mes inspirations des mouvements surréalistes, sceptiques et le courant de conscience.



Si vous êtes passionnés de lecture, poésie ou prose, vous pouvez jeter un oeil sur ma page ne serait-ce que par curiosité. Vous êtes libre d'aimer, de commenter, de partager, de ne pas aimer également. Les goûts et les couleurs ne discutent pas. Voici le lien de la page : https://www.facebook.com/lesongeurvif?fref=ts vous pouvez également taper "james dillinger" sur facebook.



Il s'agit d'un recueil en plusieurs parties, nous sommes actuellement dans la première : fanaison aspirante. L'évolution est là et Sombre Blanc viendra.



Mes sources d'inspiration sont entre autres : Jacques Dutronc, Hubert-Félix Thiefaine, Serge Gainsbourg, Baudelaire, Rimbaud, Kerouac, Lautréamont, De Viau etc.



Les textes écrits sont naturellement protégés. Le but est de croiser les arts : écriture, musique, audiovisuel. Les textes sont mis en musique mais non dévoilés pour le moment.



Pour quelconque question, n'hésitez pas, ici ou sur la page. Elle va bientôt reprendre.