Jeune entrepreneur start up qui évolue dans la programmation web et le Voip Telecom. Je crée mon entreprise UNIK FACTORY en 2011 et CAPTURE CI en 2014. Contacter moi on aura beaucoup à s'échanger



Mes compétences :

VoIP

Applications mobiles

Stratégie de communication

Réalisation de films

Webmaster

Programmation informatique